مميش يكشف: كيف تعامل المشير طنطاوي مع مهاجمة زياد العليمي له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، المشير محمد حسين طنطاوي، قائلًا: "إحنا بنعزي تراب مصر كان بالنسبة لنا القائد والأب والمحارب والودود والمدافع عن البلد والشعب المصري، وقيمة وقامة كبيرة جدًا فقدتها مصر".

وأضاف "مميش"، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن معركة المزرعة الصينية للفرقة 16 كانت بداية ظهور المشير حسين طنطاوي على الساحة في القوات المسلحة المصرية، لكن المشير خاض أصعب الحروب وهي الحفاظ على الدولة المصرية وكيانها، وكنت قريبا منه وكان لي الشرف أنني كنت عضوًا في المجلس العسكري كقائد للقوات البحرية، وتعاملت معه وكان بطلا بمعنى الكلمة.

وتحدث مميش عن موقف حدث عندما هاجم زياد العليمي المشير حسين طنطاوي، قائلا:" ذهبت للمشير إلى مكتبه وقلت له إنني حزين بسبب ما حدث، وسألني المشير هل أساء لك أنت؟.. وقلت له اللي يدوس لك على طرف يسيء لنا كلنا، فقال لي: "أنا لو كنت الملازم حسين طنطاوي ماكنتش هسيب الولد ده غير ميت في أيدي، لكن أنا المشير حسين طنطاوي وماسك في أيدي جمرة من النار (مصر)، ومش هقدر أسيب مصر وأتفرغ لواحد زى ده، هيجي له يوم بس مش دلوقتي، عايزين يدخلونا الفيسبوك معاهم وأصغر، لكن أنا عمري ما هصغر وهفضل طول عمري كبير". وعلق مميش: كان هناك حكمة في إدارة البلد خلال هذه الفترة الصعبة، وربنا كرمنا بالمشير طنطاوي خلالها.

وأكد الفريق مهاب مميش أن المشير طنطاوي كان خايف على مصر أكتر ما كان خايف على نفسه، وكنا في المجلس العسكري ننفذ أوامره وكان مسيطرا تماما على البلاد، وتشرفت بالعمل تحت قيادته.