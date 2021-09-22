بعد وفاتها.. حكاية الطفلة "ليال" صاحبة أغلى علاج لضمور العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن أحمد العزب والد الطفلة ليال التي كانت مصابة بمرض بضمور العضلات الشوكي، وفاتها، صباح اليوم الأربعاء.

وقال العزب عبر حسابه على "فيسبوك" الأربعاء: "لله ما أعطى ولله ما أخذ .. ليال في ذمة الله، صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الضهر من ساحة عمرو بن العاص بدمياط".

وفي منتصف العام الجاري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لوالدها بتفاصيل أزمتها الصحية، طالباً جميع تبرعات لعلاجها بعد معاناتها من مرض جيني نادر ضمور العضلات الشوكي.

وكانت الأزمة في تكاليف العلاج الذي وصل إلى 35 مليون جنيه مصري، وتوجه والداها لوزارة التضامن الاجتماعي لفتح حساب للتبرعات، والتي وصلت إلى قرابة المبلغ المطلوب لها، من أجل علاجها.

قبل أن يأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لحصر الأطفال المرضى بضمور العلاج، وتوفير الدواء على نفقة الدولة.

العلاج بمعهد ناصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يوم 3 أغسطس، حقن الطفلة "ليال" بالعلاج الچيني، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر .

وقالت الوزارة إنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، حيث تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الچيني.

وجرى استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل ٤٨ ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقي الطفلة العلاج.