"بنتي ماتت من الخضة".. قصة شائعة تصدت لها مباحث كرداسة بمفاجآت صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"بنتي ماتت من الخضة.. إلحقونا يا جماعة" بهذه الكلمات زعمت أسرة طفلة تسبب صبي في وفاتها بقرية ناهيا مركز كرداسة شمال الجيزة، أول أمس الاثنين.

رواية غير دقيقة انتشرت في أرجاء المركز كالنار في الهشيم حول شاب يرتدي قناعا يمسك بقالب طوب في يده حاول بث الرعب في قلب الصغيرة لتفارق الحياة بأزمة قلبية مفاجئة.

فور ورود البلاغ من شرطة النجدة، وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة وفحص أطرافها؛ منعا لإثارة البلبلة.

فور وصوله، عمد الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة إلى مراجعة كاميرات المراقبة التي كشفت عن أولى المفاجآت "الطفلة لم تغادر بيتها بالأساس" وعدم صحة الرواية المزعومة، كما أنها تعاني من مرض الروماتيزم على القلب فتصاب بغيبوبة أحيانا.

بسؤال أهلية الطفلة منى علي 12 سنة أرجعوا سبب إبلاغهم عن وجود شبهة في وفاتها إلى "الناس كانت بتقولنا البنت حد خضها" دون امتلاك دليل أو مشاهدة.

كلمة الفصل جاءت في تقرير مفتش الصحة الذي أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الطفلة أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية فارقت معه الحياة.

تم تحرير محضر مرفق به تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية وإخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن.