ضبط المتهم بالتعدي علي فتاة وسرقتها بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بتعدى عنصر إجرامى على فتاة بالطريق العام والإستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإستيقاف فتاة والإستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة). وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.