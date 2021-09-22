ضبط شخص بتهمة تزوير محررات رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة - مقيم بمحافظة الإسماعيلية بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة بعد إيهامهم بأنها صحيحـة وصــادرة مــن الجهــات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم ، واتخاذه من مقر المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية , مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المكتب على (جهاز حاسب آلي - طابعة ألوان تعمل بنظام الحبر النفاث - هاتف محمول - مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامي).

بفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين أنه يحتوى على (نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية المختلفة) ، وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط فى تزوير المحررات الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.