ضبط شخص لحيازته أسلحة نارية ومخدرات في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بالإتجار في المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلع مالي - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مُتجري المواد المخدرة والقائمين على ترويجها.