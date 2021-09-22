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إخلاء سبيل سائق "تريلا" مُتهم في واقعة مصرع الشيخ هاني الشحات بمدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل سائق التريلا المتهم بقتل الشيخ هاني الشحات بالخطأ في حادث تصادم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مصرع الشيخ هاني الشحات، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في حادث تصادم بمدينة نصر.

وأوضحت الداخلية أن قائد السيارة الملاكي (إمام وخطيب بوزارة الأوقاف) قام بقطع الطريق بطريقة خاطئة ما تسبب في اصطدام إحدى سيارات النقل القادمة من الاتجاه الآخر بسيارته وسيارة أخرى ونتج عن ذلك وفاته وإصابة قائد السيارة الثالثة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط أطراف الحادث والعرض على النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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