شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن انتظام قطارات محطة مصر بعد تعطلها لخروج قطار عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة القطارات في محطة مصر بعد رفع عربات القطار رقم 83 وإعادتها إلى مسارها على القضبان بواسطة أوناش الهيئة، وذلك بعد تعطلها صباح اليوم نتيجة خروج 3 عربات عن القضبان.

وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أنه في تمام الساعة 7.45 صباحاً اثناء مسير قطار83/ 2488 نوم أسوان/ القاهرة بين المحطة القاهرة وورشة الفرز بعد نزول الركاب في محطة القاهرة حدث خروج 3 عربات من على السكة دون سقوطها ولم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري كما نتج عن الواقعة تأخر 5 قطارات وجه قبلي بمتوسط 30 دقيقة وفي تمام الساعة 8.40 صباح اليوم انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.