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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بعد قليل

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القاهرة - سامية سيد - يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، اجتماع الحكومة الاسبوعي، لمتابعة مستجدات فيروس والاستعداد للعام الدراسى الجديد.

 

كان مجلس الوزراء قد وافق  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، الذي يشرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

تأتى هذه الخطوة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة، وعلى النحو الذي يساهم في تمكين المجلس الأعلى للسياحة من أداء دوره في اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، فضلاً عن اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وكذلك اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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