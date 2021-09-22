شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثانى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم المدارس الثانوى شهادات طلاب الثانوية العامة الذين نجحوا فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، استعدادا لتنسيق القبول بالجامعات، موضحة أن الشهادات ستكون غدا الخميس فى المدارس وعلى الطلاب التوجه إلى مدارسهم للحصول عليها وعلى الرقم السرى الذى يستخدمه الطالب للدخول على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب وطالبة، حضر منهم 153794 طالب وطالبة، موضحة أنه بلغ عدد الطلاب الناجحين 133774 طالب وطالبة بنسبة هامة للنجاح وصلت إلى 87%.

وتظهر مؤشرات النتيجة وعدد من حضر وأدى الامتحانات فى الدور الثاني ومن نجح أن هنا قرابة 20 ألف طالب وطالبة رسبوا فى امتحانات الدور الثاني ولم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة ومن ثم تم بقائهم للعام الدراسي المقبل حيث يتاح لهم الطلاب التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021,2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه من حق الطالب أن يقدم تظلمات على النتيجة، لافتة إلى أن هناك طلاب أدوا امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة ومن حقهم التظلم وايضا من أدى الامتحان بنصف الدرجة من حقه التظلم.