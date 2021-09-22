رئيس مجلس النواب اللبنانى يعزى الرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

القاهرة - سامية سيد - بعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق، مؤكدا أن المشير طنطاوي كان واحدا ممن عبروا بمصر وبالأمة من الانكسار إلى الانتصار كواحد من قادة حرب أكتوبر التحريرية المجيدة.

وجاء في نص برقية رئيس مجلس النواب اللبناني للرئيس عبد الفتاح السيسي: " بسم الله الرحمن الرحيم " مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا"(صدق اللَّهُ العظيم) مصداقاً لتلك الآية الكريمة وبمشيئة الله يترجل سيادة المشير محمد حسين طنطاوي إلى ما هو خير وأبقى، يَرجِعُ إلى ربه نفسا مطمئنة صدقت مع وطنِها الذي دافع عنه حتى الرمق وعن وقضايا أمته التي التزم بها وما بدّل تبديلا ، فكان واحداً ممن عبروا بمصر وبالأمة من الانكسار إلى الانتصار كواحدٍ من قادة حرب أكتوبر التحريرية المجيدة".

وتقدم بري باسم اللبنانيين وباسم المجلس النيابي وباسمه شخصيا بخالص العزاء للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وأفرادا وللشعب المصري ولأسرة الراحل لفقدان مصر هذه القامة القومية الشامخة، سائلا المولى عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويسكن الراحل فسيح جناته وأن يمن على مصر بالمزيد من المنعة والتقدم والازدهار.