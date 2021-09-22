شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إنشاء 13 مجمعاً لتقديم 7 خدمات للمواطنين من خلال المركز التكنولوجى بإدفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، والتى يتولى تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، ويضم المركز 13 وحدة محلية، بها 39 قرية، و290 تابعاً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات المخططة والجارى تنفيذها بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، تشمل، إنشاء 13 مجمعاً لخدمات المواطنين، والتى تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وكذا إنشاء 17 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 33 مركز شباب، وتضم، ملاعب، ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، ويضم (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تشمل الأعمال أيضاً إنشاء 47 كوبرى سيارات على المجارى المائية، وتطوير وتوسيع 5 كبارى سيارات، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء 4 نقاط إسعاف، وتطوير 11 نقطة إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء 13 مجمعاً للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يساهم في تنمية هذه القرى، وجارٍ تنفيذ 3 مجمعات منها، وجارٍ تحديد أراضٍ لإنشاء باقى المجمعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة أسوان.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، تشمل، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتنفيذ مجمعات ورش صناعية (تضم ورشا حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش) على مستوى الوحدات المحلية، حيث يجرى تحديد الأراضى المطلوبة للتنفيذ، وكذا إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعى، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحديد مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعى، والتنسيق بشأن الأراضى المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، وإنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع "سكن كريم" بناء على بيان المستحقين الذى يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، والتى تربط القرى ببعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ومن المخطط تنفيذ حوالى 800 كم طرق داخل المركز، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.