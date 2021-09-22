شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الأمن المائى أهم محاور التنمية والزيادة السكانية أخطر التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، ‏وزير الموارد والرى، أن تصدير عداوات خارجية لمصر وخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي يعد تفكيرا وتصورا خاطئا، لافتا إلى أن مصر تمد بإرادة سيساسية واضحة يدها وعقلها للتنمية والتعاون والتنسيق من أجل المصلحة المشتركة، وبما لا يضر أى طرف.

وأضاف عبد العاطي أمام الجلسة العامة للمياه عابرة الحدود في المنتدي العربي الخامس للمياه بدبي، أن مصر مع كل حق لشعبها أو أى شعب افريقي في الحياه والتنمية، مشددا على أهمية الأمن المائى كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة‏ من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذى يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية أخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.

وأضاف أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه ، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان ، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية ، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.