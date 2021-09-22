شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع السيارات المتهالكة من شوارع الشرابية وتزيل تعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الشرابية، شمال القاهرة، برئاسة المهندس خيرى مرسى، حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة بشارع الكافورى وتنظيف كافة المخلفات والاتربة الموجودة مكان السيارات المتهالكة بشارع ترعة الجلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، برفع كفاءة الشارع والاهتمام برفع العربات المتروكة والمتهالكة .

كما تم إزالة أكشاك مخالفة بدون ترخيص بمساكن المظلوم القديمة، كما تم إيقاف الأعمال المخالفة في بلوك ٧ج مساكن شرق السكة الحديد ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع كفاءة شارع درب السكة الحديد وإنشاء بالوعات امطار وتركيب البلاط ، كما تم التوجه لمدرسة نجيب محفوظ ورفع جميع المخلفات بالمدرسة عن طريق فرع الهيئة.

وشن حى شبرا برئاسة محمد عبد الوهاب، حملة لرفع تراكمات الرتش والمخلفات من شارع أحمد حلمى.

كما شهد حى الزاوية الحمراء إيقاف أعمال تحويل من سكني الى تجاري بالبلوك رقم 72 بمساكن الزاويه القديمه وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وشهد حي حلوان ايقاف اعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالعنوان بحارة الصباح متفرع من شارع الداير الشرقي أمام مكتب البريد بمنطقة حلوان البلد ، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية .