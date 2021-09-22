شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن صرف 7 ملايين جنيه لـ7008 عمال وتعين 6490 شاباً بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6490 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 27 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 945 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2291 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 438 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 202 محضر سلامة و84 حالة غلق إداري.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، فقد قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود، و17 منحة زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، ومنحة وفاة عامل، ورعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والاضحى المبارك لـ 7008 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الفئة 7 ملايين و 83 ألف جنيه.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 972 منشأة، وأسفر عن تحرير 435 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 302 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف الغمراوي انه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 45 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 95 تفويض ووكالة لشركات بها 155 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب 4 تراخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج ترخصين عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.