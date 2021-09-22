شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ تطوير وتوسعة شارع مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماعاً لمناقشة مخطط تطوير وتوسعة شارع مراد، موضحا أن الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير مختلف الطرق والشوارع بكافة الأحياء والمراكز والمدن للنهوض بها وتحسين الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ بأنه قد تم رصد حاجه شارع مراد لما له من أهمية مرورية ومتفرعاته للتطوير، مشيراً أن الأعمال تشمل توسعة وتطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبرى الجيزة إتجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء بطول 2.5 كم والشوارع الجانبية، مع مراعاة الاهتمام بوضع اللمسات الجمالية وإزالة كافة المعوقات وتوفير أماكن انتظار للسيارات ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية.

وشدد راشد على ضرورة التنسيق مع المنشأت على جانبى الشارع لتطوير الأسوار الخاصة بها واستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة لتتماشى مع أعمال التطوير وتوفير عناصر جمالية بمداخل الأنفاق.

كما ناقش محافظ الجيزة تحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير منظومة الإعلانات به للمساهمة فى توفير الموارد اللازمة لأعمال الصيانة مع الأخذ فى الإعتبار المظهر الحضارى الملائم لأعمال التطوير، على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الأعمال دون تعطيل لحركة المرور أو قطع للأشجار المعمرة، والتى تعد جزء من بيئة المحافظة الطبيعية وهويتها والإكتفاء بتقليم وتهذيب فروعها وإستحداث بعض أنواع أشجار الزينة بالقطاعات التي بحاجة لأعمال تشجير إضافية.

حضر الإجتماع اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الدقى وجنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة ومسؤلى المكتب الإستشارى الهندسى والشركات المنفذة.