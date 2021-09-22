شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للمياه: المنطقة العربية تعانى نقصا حرجا من المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالمى أن دول منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول العربية تعاني نقصا حرجا من المياه وأن الوضع يتزايد سوءا في المستقبل بسبب التغيرات المناخية و الزيادة السكانية الرهيبة وزيادة المشروعات التنموية التي تطلب المزيد من المياه .

وأضاف فوشون أمام المنتدى العربي الخامس للمياه أن الأمن المائي العربي في خطر ولابد من البحث عن مصادر مائية بديله .

وقال رئيس المجلس العلمي للمياه إنه من مضيق جبل طارق إلى سلطنة عمان ومن الأردن إلى السودان ومن الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب تواجه الدول العربية نقصًا من الموارد والإجهاد المائي المتكرر الذي يبطئ تنميتها ويخلق توترات لا تطاق.

وتساءل فوشون كيف يمكننا حل هذه الاشكاليات ويعقد المنتدى العربي في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة قلة المياه التي وصلت إلى مستوى حرج مع زيادة الطلب على المياه النظيفة ؟

وقال رئيس المجلس العالمى للمياه هذا دوركم كمنتدى ومجلس متخصص في شؤون المياه موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موطنًا لـ 6٪ من سكان العالم وأقل من 2٪ من إمدادات المياه المتجددة في العالم وفقًا للبنك الدولي.