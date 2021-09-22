محافظة القاهرة: إزالة 671 عقارا بعزبة أبو قرن وتسكين 1741 أسرة بمدينة معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالة بمنطقة عزبة أبوقرن العشوائية في حي مصر القديمة.

وصرحت عبد المنعم، وفق بيان، بأن أعمال الإزالة الجارية قد أسفرت حتى اليوم عن الانتهاء من ٦٧١ عقارا وإخلاء ١٧٤١ أسرة وقد تم تسكين جميع المستحقين بوحدات بديلة جاهزة ومؤثثة بمشروع معا بحي السلام.

وقد أكدت على ضرورة تحقيق العدالة في إحقاق الحقوق للمواطن من خلال لجنة تظلمات ميدانية مقرها موقع الإزالة.

وشددت على أهمية حق المواطن في الحصول على طلب حقه وتقديم تظلمات لتأكيد وإثبات أحقيته في الوحدة ولكن في إطار قانوني، موضحة أن هناك لجنة ميدانية للتظلمات برئاستها تمارس أعمالها بموقع الإزالة مهمتها فحص جميع المستندات المقدمة من المتضرر.

وقد ناشدت المواطنين التروي وتجهيز مستنداتهم الصحيحة مرحبة بأي استعلام أو استفسار ومؤكدة على تواجدها اليومي بموقع الإزالة بعزبة أبوقرن.

وقد أكدت على تنظيم أعمال الإزالة من خلال تخصيص فريق يسند إليه الإشراف والمسئولية على عمليات التسكين وآخر يشرف على الإزالة وثالث يشرف على نقل السكان مع رفع تقرير يومي للإجراءات التي تم تنفيذها.

كما أكدت على بذل كافة الجهود من قبل السلطة المختصة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية لتأمين المواطن وتنظيم عمليات الإزالة.​