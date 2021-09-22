الإسكان: إنشاء 13 مجمعا لتقديم خدمات للمواطنين ضمن مشروعات حياة كريمة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، ويضم المركز 13 وحدة محلية، بها 39 قرية، و290 تابعاً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، تشمل، إنشاء 13 مجمعا لخدمات المواطنين، والتي تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلي)، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وكذا إنشاء 17 مركز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 33 مركز شباب، وتضم، ملاعب، ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، ويضم (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة).

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تشمل الأعمال أيضاً إنشاء 47 كوبري سيارات على المجاري المائية، وتطوير وتوسيع 5 كباري سيارات، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء 4 نقاط إسعاف، وتطوير 11 نقطة إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء 13 مجمعاً للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يساهم في تنمية هذه القرى، وجارٍ تنفيذ 3 مجمعات منها، وجارٍ تحديد أراضٍ لإنشاء باقي المجمعات بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة أسوان.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمركز إدفو، بمحافظة أسوان، تشمل، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتنفيذ مجمعات ورش صناعية (تضم ورشا حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش) على مستوى الوحدات المحلية، حيث يجرى تحديد الأراضي المطلوبة للتنفيذ، وكذا إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعي، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعي، والتنسيق بشأن الأراضي المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، وإنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع "سكن كريم" بناء على بيان المستحقين الذى يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، والتي تربط القرى ببعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات والمساهمة في تنمية القرى، ومن المخطط تنفيذ حوالى 800 كم طرق داخل المركز، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.