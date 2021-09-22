شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: المشير طنطاوى دعم الاتحاد أثناء محاولات هدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، أن المشير طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية أمس الثلاثاء ، كان داعما لاتحاد العمال والتنظيم النقابى أثناء محاولات الممولين من بعض المنظمات الدولية المشبوهة هدمه.

وأضاف البدوى في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قبل الاحتفال بعيد العمال بيوم واحد فى عام 2012 طلب مجلس إدارة اتحاد العمال مقابلة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى فى ذلك الوقت.

وأوضح البدوي، أنه عندما علم المشير طنطاوى بطلب مجلس إدارة اتحاد العمال، وافق على الفور وعقد معهم جلسة استمرت اكثر من ساعتين استمع خلالها من أعضاء المجلس كل المشاكل التى تعوق قيامهم بدورهم خلال تللك المرحلة، كما استمع الى شكواهم من المحاولات المستميتة التى يقوم بها البعض لهدم اتحاد العمال، وفى النهاية طلب مجلس إدارة اتحاد العمال من المشير طنطاوى أن يرسل أحد أعضاء المجلس العسكرى لحضور احتفال عيد العمال.

وأضاف، وبعد أن استمع المشير لهموم مجلس إدارة اتحاد العمال قال:" إن مصر لن تسقط ومسئوليتكم أن تتصدوا مع القوات المسلحة وكل المصريين لمحاولات هدم الدولة لأنها مسئولية كل الوطنيين"، مشيرًا إلى أن المجلس العسكرى يساند التنظيم النقابى المصرى للقيام بدوره فى الدفاع عن عمال مصر.