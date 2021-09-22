شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تفتتح غدا وحدة زراعة الأعضاء بالمستشفى التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، صباح غدا الخميس الموافق 23 سبتمبر الجارى، وحدة زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصى بعد التطوير، وذلك في تمام التاسعة صباحاً بمقر المستشفى التخصصي بالخليفة المأمون.

ويتم افتتاح وحدة زراعة الأعضاء بعد تجديدها، والتي تقوم بزراعة الكبد ، الكلى، الرئة والتى أنشئت في مارس عام 2008، وكذلك افتتاح الرعاية المركزة A.

كما يقام على هامش الافتتاحات يوماً علمياً حول زراعة الأعضاء بمناسبة مرور 20 عاما على نجاح الفريق الطبى المكون من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى بأول جراحة زراعة كبد، والاحتفال بإجراء 1500 حالة زراعة كبد خلال مستشفيات عين شمس التخصصى ووادى النيل ومصر للطيران، منها 460 حالة زراعة كبد بمستشفى عين شمس التخصصى.



ويشهد الافتتاحات الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصى ونخبة من الأطباء ورؤساء الأقسام.