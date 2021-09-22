شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة لكل منهما.. أستاذ فلك يكشف: تساوى طول النهار والليل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، أن اليوم الأربعاء 22 سبتمبر سيكون موعد الاعتدال الخريفى، حيث يحدث ذروة الاعتدال الخريفى لهذا العام في هذا اليوم.

وأضاف أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الشمس تكون عمودية مباشرة على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، لافتا إلى أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

وتابع: ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وأن مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا.