أخبار مصر

91% من القراء يستبعدون نجاح التعليم في مواجهة الدروس الخصوصية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يستبعدون نجاح التعليم في مواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد، استبعد غالبية القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد.

واستبعد 91% من القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد، بينما توقع 9% من القراء نجاح جهود التعليم في التصدي لمافيا الدروس الخصوصية العام الدراسى الجديد.


 
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا