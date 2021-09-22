شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشئ طريق صاعد لجبخانة محمد على بمصر القديمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى محافظة القاهرة بكافة أجهزتها حاليا مشروع تطوير منطقة جبخانة محمد على بحى مصر القديمة، ضمن المخطط القومى للقضاء على العشوائيات وإحياء القيمة التراثية للمناطق الأثرية، التى طالما تعرضت للإهمال الشديد، وكذلك إنشاء محاور مرورية جديدة من شأنها رفع المعاناة، وإنهاء كابوس التكدس المرورى.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لـ"الخليج 365"، أنه جارى إنشاء طريق صاعد للجبخانة ضمن مشروع إحياءها وتطوير المناطق العشوائية، خاصة بعد نقل سكان منطقة اسطبل عنتر العشوائية وتسليمهم وحدات مفروشة بالاسمرات.



وتقع جبخانة محمد علي في «عزبة خير الله» بمنطقة الجبل فى حي مصر القديمة، قريبة من الطريق الدائرى، حيث أنشئت سنة 1829م مخزنا للذخيرة من الكبريت وملح البارود والبارود، بعد أن تكرر اشتعال الحريق فى المخزن الأصلي الذي كان بالقلعة وذلك سنة 1819م ثم 1823م، وكانت منطقة صحراوية بعيدة عن العمران آنذاك، محوطة بسور خارجي، ويتواجد بالمكان بعض الغرف خارج مبنى الجبخانة، تتصل ببعضها عن طريق ممر منخفض عن سطح الأرض.

ويبلغ طول هذا الأثر حوالي 180 م، وعرضه حوالي 115 م، وتوسطه فناء واسع، كما بها آبار ماء التبريد لتقليل درجة حرارة المكان، وصممت النوافذ والغرف لمنع نفوذ حرارة الشمس مع نفوذ الضوء الكافي، وذلك لتجنب اشتعال بارود المخزن، وكانت الآبار عبارة عن ممرات تحت الأرض اسمها (صهريج) ممتلئة بالمياه.