شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن انطلاق حملة سجل الآن بمحافظتى البحيرة وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظاتى (البحيرة، سوهاج) اليوم الأربعاء، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم فى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاح فيروس كورونا فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.



وأوضح "مجاهد" أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز مراكز شباب بالمحافظاتين التى انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقى المواطنين اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التى تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.

وذكر أن الحملة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بنى سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد) على مدار الـ6 أيام الماضية، ومن المقرر أن تنتقل اليوم الأربعاء إلى محافظاتى (البحيرة، سوهاج) وغدا الخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم الأربعاء الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.