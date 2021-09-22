شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا مدارس" يستقبل الزوار لليوم السابع بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل معرض "أهلا مدارس" 2021 لليوم السابع الزوار بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر الجاري وتقوم وزارة التموين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة، بتوفير وطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المعرض مساء الأربعاء الماضى، يرافقه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية وبدأ المعرض استقبال الزوار صباح الخميس الماضى.

ويشهد جناح الشنط المدرسية والأدوات المكتبية إقبالا كبيرا من جانب الزوار لشراء المستلزمات، حيث تبدأ سعر الشنطة المدرسية بـ60 جنيها فأكثر، كما يتضمن المعرض أنواعا جديدة من الأحذية ومنتجات الحرف اليدوية، كذلك مشاركة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمنتجات العصائر والمواد الغذائية التى يحتاجها الطالب مثل العصائر ومنتجات الجبن والمربى.

كما حرصت وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة بمد المعرض بكافة المستلزمات المدرسية يوميا فى ظل الإقبال الكبير من جانب المواطنين على الشراء، كما يستمر جهاز حماية المستهلك بالتواجد داخل المعرض الرئيسى بالقاهرة، كفرع دائم للجهاز طول فترة المعرض حتى نهاية الشهر الجارى لتذليل أى عقبات تواجه الزوار، وكذلك متابعة نسبة التخفيضات المعلنة من قبل الجهات المشاركة والتأكد من جدية العروض، كذلك أيضا تعريف المواطن بحقوق المستهلك وكيفية التواصل مع الجهاز فى حالة وجود أى شكوى تتعلق بعملية الشراء.