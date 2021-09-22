شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير التنمية البشرية: عدد مستفيدى الدعم النقدى يصل لــ3.8 مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021، وذلك وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخرا، وهو الأمر الذى عزز من تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان، حيث عملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.

وجاء تقرير التنمية البشرية 2021 بعد توقف دام 10 سنوات والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.

وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والمجتمع وغيرها، مما ساعد بشكل كبير على خفض معدلات الفقر والبطالة.