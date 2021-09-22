أوسمة وأنواط.. رحلة تكريم المشير طنطاوي خلال مسيرته العسكرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حصّل المشير حسين طنطاوي خلال مسيرته العسكرية، على العديد من الأوسمة العسكرية.

ويرصد الخليج 365 الأوسمة والأنواط والميداليات التي حصل عليها المشير طنطاوي والتي جاءت كالتالي:

- حصل المشير حسين طنطاوي، على نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الثانية بعد حرب أكتوبر المجيدة وووسام التحرير ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة.

- حصل على نوط الجلاء العسكري ونوط الاستقلال العسكري ونوط النصر ونوط تحرير سيناء 25 أبريل ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية ونوط التدريب ونوط الخدمة الممتازة.

- حصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة الطبقة الأولى وميدالية يوم الجيش وميدالية جرحى الحرب وميدالية العيد العاشر للثورة وميدالية العيد العشرين للثورة وميدالية 6 أكتوبر 1973 وميدالية تحرير الكويت ونوط المعركة (السعودية).

- حصل على عدد من الأوسمة المدنية وحصل على وسام الامتياز (باكستان) ووسام الجمهورية التونسية (تونس) وقلادة النيل.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عامًا، وقد تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

عمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993، وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012.​