شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية اليوم، الأربعاء، أون لاين.

ويتم إذاعة العظة من خلال القنوات الرسمية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى هنأ أبناء الكنيسة القبطية بمناسبة بداية السنة القبطية الجديدة (1738 للشهداء) والتى تبدأ يوم السبت المقبل، وتحتفل الكنيسة القبطية بها بإقامة القداسات فى كنائسها بمصر والخارج.

وجاءت تهنئة قداسته قبيل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي أقيم في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم، وقال قداسة البابا فى تهنئته: "في البداية أود أن أهنئكم بعيد الشهداء، عيد النيروز وبداية سنة قبطية جديدة اللي هنحتفل بها يوم السبت القادم، وعيد النيروز من أقدم الأعياد، وهو العيد الذي نفتتح به السنة القبطية، وهذا التاريخ ابتدى سنة 284 ميلادية في وقت الطاغية دقلديانوس أحد أباطرة الرومان. وفي الزمن ده ابتدى عصر اضطهاد شديد ولذلك أخذه الأقباط الأولون وجعلوه بداية لتقويم خاص بهم".