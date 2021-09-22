شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الفاو" بمصر: نتعاون مع القاهرة بعدة مجالات لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، إن التغير المناخي تحدي كبير يواجه دول العالم أجمع، ومصر ليس بمعزل من آثار تغير المناخ على كل مناحي الحياة، والجميع يعلم أن الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا بتغير المناخ.

وأضاف الأمين، في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، عبر زووم ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، أن أي تأثير على القطاع الزراعي نتيجة التغير المناخي، يؤثر تأثيرا مباشرا على حياة الأفراد وكذلك الوضع الاقتصادي والوضع الغذائي، متابعا: "المياه تتأثر بتغير المناخ أيضا، وهناك مجموعة من الأمراض تنتج عن التغير المناخي، بجانب تغير التربة ونوعيتها، ويجب مجابهة التغير المناخي من خلال جانبين، أولهما التكيف مع التغير المناخي، والآخر محاولة التخفيف منه، ولمصر باع كبير جدا داخليا وخارجيا، ونحن نشيد بالإجراءات التي تمت بمصر للوصول إلى مجموعة من السياسات والخطط والإجراءات المشتركة حتى تساعد في مواكبة تحديات تغير المناخ".

وأوضح، أن التعاون الحالي مع "الفاو" يركز على جانب هام جدا في مجهودات مصر والدول المشاركة في البروتوكول الخاص بالتعامل مع المناخ، إذ يركز على إبراز دور الزراعة والأراضى واستخدامات المياه في الزراعة كعنصر هام جدا لمواكبة آثار التغير المناخي، متابعا: "التركيز حاليا على إدماج الزراعة في الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ، ومصر تقدمت بما يسمى المساهمات المحددة وطنيا وهذا سيساهم في إبراز قطاع الزراعة والأراضى بشكل أفضل يعكس أبرز وأفضل الوسائل التي يمكن عملها في مصر للاستفادة منها في هذا المجال".

وتابع: "المشروع الحالي بالدلتا داخل مصر به مجهودات كبيرة لإعادة استخدام المياه ومصر سباقة ولديها أفكار رائعة وإبراز لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في إطار مبادرة حياة كريمة".