شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: لا يمكن السماح بإطلاق لقب طبيب إلا على خريج كلية الطب البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة الأطباء احترامها لأعضاء الفريق الصحى، لدورهم الجليل فى رعاية المرضى، قائلة: "من المعلوم أن الطبيب هو الشخص الوحيد المخول له فحص ومناظرة المريض وتشخيص المرض ووضع خطة العلاج وتوزيع الأدوار على بقية الفريق الصحى، فالطبيب هو من يحدد العلاج سواء علاج دوائي أو علاجً طبيعي مع مراعاة الأمراض الأخرى التى قد يعانى منها المريض كالسكر والضغط وامراض القلب".

وأضافت النقابة، فى بيان: "كما انه لا يمكن السماح بإطلاق لقب (طبيب) إلا على خريج كلية الطب البشرى، وذلك لطبيعة ونوعية الدراسة التى تلقاها فى كلية الطب والتي تؤهله لتشخيص وعلاج المرضي وقيادة الفريق الصحى، وحسب المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 195 فانه لا يحق ممارسة وتوقيع الكشف الطبى على المرضى إلا للطبيب خريج كلية الطب البشرى".

وأكدت النقابة أيضاً على احترامها للدور المحورى الذى يقوم به كل عضو من المهن المعاونة للطبيب مثل التمريض والعلاج الطبيعى والعلاج الوظيفى والتأهيل الحركي وغيرها من المهن الهامة المعاونة للطبيب، مضيفة: "تُهيب النقابة بضرورة إلتزام كل عضو فى الفريق الصحى بدوره المنوط به وعدم الإعتداء على دور غيره من المهن الأخرى لضمان سلامة المنظومة العلاجية".