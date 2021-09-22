شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان اليوم بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مساء اليوم الأربعاء فاعليات ختام بطولة الدورى الرياضى للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، كما ستقوم الوزيرة بتكريم الفريق الفائز في البطولة، كذلك تكريم المتعافى الذى حصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في لعبة "الكيك بوكس"، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، كما سيحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب وبعض الفنانين وكبار الإعلاميين والشخصيات العامة.



وكان حسام محمد حسن أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق قد حصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة "الكيك بوكس"، كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا شارك في دورة المدربين لرياضة السامبو.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أكدت بأن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب، وأن أى شاب وقع فى براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.