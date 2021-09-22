ضبط محاولة تهريب هواتف ورموش صناعية مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والرموش الصناعية ومستلزماتها، أخفاها راكب مصري الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت المصادر إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة شركة العربية للطيران، والقادمة من الشارقة بالإمارات، استوقف سيد فؤاد مأمور الجمرك راكبا مصريا، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة xray بمعرفة شيماء على مأمورة الجمارك، وتبين وجود كثافات متشابهة.

وبالعرض على عمرو شعبان مدير الحركة، كلف محمد شاكر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، حيث عثر على ١٥ هاتفا محمولا، و٢٠٠ علبة رموش، و١٠٠ علبة مستلزمات رموش (لاصق ومحدد وملمع).

قرر محمد حميدة مدير إدارة الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.