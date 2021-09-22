شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محلب: المشير طنطاوى حمى مصر والوطن العربى من مؤامرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهندس إبراهيم محلب، العزاء في المشير محمد حسين طنطاوي، مشيرا إلى أنه حمى مصر والوطن العربي من مؤامرة كبيرة للغاية، وأنه في قلب كل مصري.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "كنت عندما أنظر إلى وجه المشير طنطاوي أرى الجيش المصري، وجه الجيش المصري، شخص يضع أمام عينه وطنه فقط، كان يتسم بالحكمة والرحمة وعفيف اللسان، وكان طيب القلب ومنضبطا".

وقال: "الشعب المصري تشعر وكأنه فقد شيئا كبيرا، الأمر يمثل صدمة على كل البلد، المشير بحكمته وتضحيته وتحمله حمى مصر من مؤامرة كشفها للشعب المصري، وكان يشعر يأن هناك مؤامرة، ولو كانت تمت تلك المؤامرة لكانت الأمة العربية كلها تعاني الآن، فهو شخص صادق نتمنى له الجنة".

وتابع: "أثناء توليه المسؤولية، كان يعطينا الأمر رغم الوضع الصعب الذي كانت فيه البلاد، كان هناك انفلات، كان سنداً لنا، وتعلمنا منه الحزم والحسم ورقة اللسان".