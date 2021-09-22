الرئيس السيسى: الإرهاب يعيق جهود الحكومات لبلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تشدد على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري في إطار مقاربة شاملة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ظاهرة الإرهاب تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح الرئيس السيسى، أن ظاهرة الإرهاب تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، ومن أهمها الحق في الحياة، موضحا أن الإرهاب يظل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي.

ودعا الرئيس السيسى إلى محاسبة الدول الراعية للإرهاب، متابعا: نحرص على تعزيز حقوق الإنسان في إطار احترام مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المقاربة الشاملة لمواجهة الإرهاب تستلزم تعاونًا دوليًا وتؤكد أهمية ضرورة احترام كافة الدول لالتزاماتها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام جاء ليكلل ميسرة متواصلة من الإسهام المصرى.

وتابع الرئيس السيسى: نشدد على أهمية محاسبة الدول التى ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ والدعم وتسهل انتقالهم عبر أراضيها.