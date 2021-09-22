شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تعى جيدا خطر التدهور البيئى على كافة مناحى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعى جيدا الخطر الذى يمثله التدهور البيئى على كافة مناحى الحياة، وعلى مستقبل الأجيال المقبلة بل وعلى وجودها، خاصة تغير المناخ الذى باتت آثاره السلبية واضحة للعيان.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد شهدنا على مدار الفترة الماضية العديد من الظواهر المناخية القاسية في كثير من دول العالم، من فيضانات وأمطار غزيرة إلى الارتفاعات غير المسبوقة فى درجات الحرارة وحرائق الغابات، صاحبتها تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية باتت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات لتحقيق الرفاهة لشعوبها".