شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ناعياً المشير طنطاوي: "فارس نبيل رسى بمصر لبر الأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، ووصفه بـ"الفارس النبيل"، حيث قال: "تحمل المسؤولية بشرف في وقت عصيب، نادراً ما تجد من يقوم بهذا العمل العظيم في مثل هذا الوقت، يكفي أن نقول أنه أنقذ مصر في لحظة فارقة من لحظات التاريخ، وربما سخره الله ورفقاءه من أبطال الجيش المصري وكل مصري شريف ليأخذ بيد مصر".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "كيف تقود السفينة في هذا البحر الملء بالأمواج وترسو بها لبر الأمان، هذا إنجاز وإعجاز ينسب للمشير العظيم محمد حسين طنطاوي".

وقال: "ندعو الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرزقه جناته ويمنحنا الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قام به في هذه المرحلة الحرجة في ميزان حسناته، وأنا أقول الدلائل قوية للغاية بأن مصر في عناية الله سبحانه وتعالي".