شكرا لقرائتكم خبر عن "سونا": وزير دفاع السودان يعلن السيطرة الكاملة على محاولة الانقلاب بدون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع السودانى الفريق الركن يس ابراهيم يس، إنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات، لافتا إلى أنه جارى استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع عقد مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بغرض استعراض الموقف الأمنى فى البلاد، بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقى الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وأوضح الفريق ركن يس إبراهيم يسن وزير الدفاع، فى تصريح صحفي، أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالى للفترة الانتقالية.

وأضاف أنه تم إجهاض المحاولة فى زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وأكد وزير الدفاع السودانى أن القوات المسلحة ستظل على العهد بها دوما، تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني، مشددا على أن القوات النظامية صادقة فى المضى فى شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطى الذى يعزز دولة المواطنة وصون الوطن.