شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودا حثيثة فى إطار من احترام المواطنة وسيادة القانون.

وأضاف فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدولة المصرية تدرك تماما أن الإنسان المصرى يأتي في القلب من منظومة التنمية الشاملة، التي تحرص على تنفيذها إعلاء لكرامته وضمانا لحقوقه وحرياته، ولقد عكست منظومة حقوق الإنسان مؤخرا في مصر تطورا جليا اتصالا بما يتضمنه الدستور المصرى وتعديلاته من مواد تضمن الحقوق والحريات العامة، وما لذلك من انعكاسات على تحديث التشريعات ذات الصلة.

وأكمل الرئيس: "ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام، بناء على تشاور مجتمعي وبمساهمة المجتمع المدني، خير دليل على المقترب الشامل والبناء، الذى تنتهجه بلادي إزاء موضوعات وقضايا حقوق الإنسان".