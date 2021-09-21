شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع نظيره الباكستانى القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشى، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وشارك وزير الخارجية، سامح شكرى، فى افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى مستهل اليوم الثانى لزيارته الحالية إلى نيويورك، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمى على "تويتر".

تبدأ الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76 التى تنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف دول العالم، بعد إجرائها افتراضيا الأسبوع الماضى بسبب وباء كورونا.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن الدول الأعضاء فى الجمعية العامة ستطلب منهم إجراء مداولات حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء الوباء وإعادة تحديد الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الوباء ليكون أكثر صحة للكوكب.

وترى الأمم المتحدة اللحظة الراهنة باعتبارها نقطة محورية. وقال الاستعراض الرسمى لأجندة أسبوع الجمعية العامة إن الخيارات التى يتم اتخاذها إما أن تؤمن صحة البشر والاقتصاد والبيئة لأجيال قادمة، أو تعزز الأنماط السابقة التى تدمر الطبيعة وتؤدى على الانقسام الاجتماعى.

وأضاف البيان أن تعافى شامل ومستدام ومرن من كوفيد 19 يعد أمرا حيويا لوضع العالم على المسار نحو الانتقال إلى طريق إبقاء مستوى الاحتباس الحرارى عند 1.5 درجة مئوية.

وعلى الرغم من أن إصدار الولايات المتحدة خطابا يشجع الدول الأعضاء فى الجمعية على الانعقاد بشكل افتراضى والمساعدة فى تجنب خلق بؤرة لنشر كوفيد 19، فإن جدول المتحدثين فى النقاش العام الذى يبدأ الثلاثاء، يظهر أكثر من 100 رئيس دولة ورئيس حكومة يشاركون بشكل شخصى بينهم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ورئيس الوزراء الهندى نايرندرا مودى والرئيس الأمريكى جو بايدن. كما تخطط فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS للظهور فى مقر الأمم المتحدة اليوم الإثنين.

وتتطلب مدينة نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، دليلا بالحصول على تطعيم كورونا لعقد الاجتماعات المغلقة، وهى قاعدة طلبت السلطات المحلية من الأمم المتحدة إتباعها. ولتسهيل الالتزام، تم إقامة مركز تطعيم لتقديم جرعة واحدة، لكن الوفود الزائرة لم تكن متعاونة بشكل كامل، بحسب سى إن إن. حيث أعلن رئيس البرازيل جير بولسونارو أنه لن يحصل على التطعيم قبل أن يلقى كلمته المقررة يوم الخميس.