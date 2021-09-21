شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم، وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافى الاقتصادى بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

وتابع الرئيس السيسى: مصر تدعو إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية خاصة الإفريقية والدول متوسطة الدخل.