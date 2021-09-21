شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تشير لضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات القارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافى الاقتصادى بين الدول وفقا لقدرتها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تشير إلى ضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة الإفريقية.

وتابع الرئيس السيسى، أن مصر حرصت على توطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجاتها مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية.