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الرئيس السيسى يشيد بدور سكرتير عام الأمم المتحدة لتنفيذ ميثاق المنظمة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يطيب له أن يتوجه بالتهنئة والشكر إلى عبد الله الشاهد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

متابعًا: أعرب عن تهنئتى لكم، ولبلدكم الصديق على توليكم رئاسة هذه الدورة للجمعية العامة، راجيًا لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة: اشيد بالدور البناء للسكرتير العام لأمم المتحدة عبر سعيه الدئوب للقيام بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة ومرجعا لها لما يتجاوز الـ 75 عاما لإرساء السلام.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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