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الخارجية: مصر تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان وتؤكد دعمها لمؤسسات الخرطوم

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القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، المحاولة الانقلابية الفاشلة التى شهدتها جمهورية السودان الشقيق صباح اليوم، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالى فى السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السودانى فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

كما تؤكد مصر حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية -  حرصها الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأى محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك فى إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التى تجمع بين شعبى وادى النيل.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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