شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، خلال الـ48 ساعة القادمة، حيث أن النتيجة سيعتمدها وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، قبل نهاية الأسبوع الجارى.

الامتحانات انطلقت السبت 4 سبتمبر، واستمرت لمدة 9 أيام، عقد خلالها لجنتين لكل قسم "الأدبى – العلمى"، وذلك لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الدور الثانى تمهيداً لإرسالها لجامعة الأزهر لاستكمال أعمال التنسيق.

وأدى الامتحان ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى على مستوى الجمهورية، فى 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية فى جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسى 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة، وبلغت نسبة النجاح فى شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمى 61.65%، والقسم الأدبى 46.50%، لتبلغ النسبة العامة 51.25%.