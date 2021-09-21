شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الانتهاء من المجاور السكنية لاستقبال الخبراء والعاملين فى محطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن مصر حريصة على التعاون مع المؤسسات الدولية، والتأكيد على ضرورة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سواء على المستوى البحثى أو التنمية المستدامة أو على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات لبرنامج "الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تعاون أصيل، ونسعى دائما إلى الخير لمصر والدول الإقليمية والعالمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هو حلم النووى لمصر منذ الستينيات، والرئيس عبد الفتاح السيسى أعطاه أولوية، وتم تحقيق خطوات مهمة في هذا المشروع بداية من إعطاء إشارة البدء وتنفيذ العقود الخاصة به، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المجاور السكنية لاستقبال الخبراء والعاملين في محطة الضبعة بالإضافة إلى المرافق الخاصة بالمشروع، كما يتم استكمال بناء الميناء البحرى لاستقبال المعدات الثقيلة المستخدمة في المحطة وتسويات الأرض الموجدة استعدادا للوصول إلى إذن الإنشاء للمحطة.