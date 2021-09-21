شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، معرض ديارنا للأسر المنتجة بـ6 أكتوبر، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

‎ويضم المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، والتى تضم المنسوجات والمفروشات والآرابيسك والأكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات.