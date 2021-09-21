شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الفارس ترجل.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤﺪاد ﻋﻠﻰ المشير ﻃﻨﻄﺎوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺸﻬﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء.. وﻳﺆﻛﺪ: ﻧﻀﻊ أﺳﺴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ.. أﻧﺠﺰﻧﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7 آﻻف ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق وﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻰ ﺑﻴﺘﻢ ﺿﺨﻢ وﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣسبوق.. ﻗﺪرﻧﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة وﺑﻨﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.. التأمين اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻣﺮدود إﻳﺠﺎﺑﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ المواطنين.. وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ: المنظومة درة المشروعات اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ والمرحلة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ 30% من ﺳﻜﺎن ﻣﺼﺮ وﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼحية.

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