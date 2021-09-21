شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد أهمية الدفع قدما نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري والممثل الأعلى ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل في يوليو الماضي، وذلك اتصالا بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد الوزير شكري أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة القادمة لتحقّق مصالح الجانبيّن، مع أهمية الدفع قدماً نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصةً في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري.

كما أضاف السفير حافظ أن اللقاء تطرّق أيضاً إلى مُجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناوُل ملف سد النهضة.