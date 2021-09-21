شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى الملفات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، لتناول العلاقات الثنائية في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك فى مستهل اليوم الثانى لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وتبدأ الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76 التى تنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف دول العالم، بعد إجرائها افتراضيا الأسبوع الماضى بسبب وباء كورونا.

وقالت شبكة "سى إن إن"، إن الدول الأعضاء فى الجمعية العامة ستطلب إجراء مداولات حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء الوباء وإعادة تحديد الاقتصاد العالمى فى فترة ما بعد الوباء ليكون أكثر صحة للكوكب.